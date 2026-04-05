"Él siempre me humilla": Akemi Nakamura quedó amenazada y lanzó duros dardos contra Luis Mateucci

05 abr. 2026 - 23:45 hrs. | Act. 06 abr. 2026 - 00:27 hrs.

En el capítulo 107 de El Internado, los chefs decidieron que Akemi Nakamura fuera la participante amenazada de "En la puerta del horno".

Según explicó el jurado, la modelo era la encargada de preparar el filete, que al momento de presentarlo tenía un hilo para pegar el tocino.

La japonesa tenía bastante claro que ella era quien más estaba en riesgo pues aseguró que ha sido nominada las tres últimas veces que ha participado en la prueba: "No es algo nuevo, no es injusto, respeto mucho a los chefs".

El Internado

Akemi Nakamura arremetió contra Luis Mateucci

Tras lo anterior, Akemi Nakamura disparó contra Luis Mateucci, asegurando que él había tenido una participación más deficiente que la de ella: "No tuvo la suficiente fuerza, él, que tiene la rodilla partida (se refiere a Fabio Agostini), pudo soportar todo el peso".

También, la modelo expresó que el trasandino tenía un plan contra ella, ya que quería proteger a Camila Nash y a Michelle Peint.

"Está claro que él a mí cero, él siempre me humilla, siempre me reprime, está bien, no pasa nada, yo acepto, vinimos a cocinar", finalizó.