"Creo que se asustó": Camila Nash lanzó inesperada declaración sobre su relación con Julio César Rodríguez
En el capítulo 107 de El Internado, Tom Brusse y Camila Nash conversaron sobre el rol de Fran García-Huidobro y terminaron hablando de Julio César Rodríguez.
Todo comenzó cuando el marroquí destacó la personalidad de la actriz: "Me gusta como presenta, se pone seria, pero es chistosa al mismo tiempo, entra en el juego".
Tras lo anterior, el DJ le preguntó a su novia si se llevaban bien con la presentadora: "Yo siento que si, ya estaría loca si estuviera pegada por eso, pero el primer día llegó bardéandome".
La declaración de Camila Nash
A lo que se refería Camila Nash era a que Fran García-Huidobro podría tener algún conflicto con ella por que ambas fueron parejas de Juio César Rodríguez: "Yo solo pololeé con el papá de su hijo, pero antes de eso él pololeo como 8 años con otra chica".Ir a la siguiente nota
Finalmente, la creadora de contenido lanzó una inesperada declaración sobre su relación con el periodista: "Ese hue... me quería mucho, yo creo que se asustó, porque a las otras la tenía más (hace gesto de abajo)".
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