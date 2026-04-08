"Yo para ti no fui nada": Akemi Nakamura sorprendió al contar detalles inéditos de su relación con Maluma

08 abr. 2026 - 00:37 hrs.

En el capítulo 109 de El Internado, Akemi Nakamura decidió dedicarle emotivas palabras a nada más ni nada menos que Maluma.

En el contexto donde debían escribir cartas a personas que extrañaban, la modelo decidió inspirarse en el cantante colombiano.

"Extraño una relación así, que me haga vibrar. Más allá de las infidelidades, es la falta de agradecimiento y lealtad. El que me ridiculizaras y humillaras y pisotearas todo lo que había construido", comenzó expresando la creadora de contenido.

El Internado

La dedicatoria de Akemi Nakamura a Maluma

Pese a lo anterior, Akemi Nakamura expresó que estaba orgullosa de todo lo que había conseguido su expareja en el ámbito musical: "Mereces estar ahí donde estás, sé lo que luchaste por eso".

También, la modelo señaló que el artista había marcado su vida: "Pienso tanto que para mí fuiste todo, en cambio yo para ti no fui nada, me perdono por haber permitido tanto y te agradezco por sacar lo mejor de mí".

Finalmente, la creadora de contenido reveló que extrañaba mucho los platillos que le cocinaba el cantante.