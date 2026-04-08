"Yo para ti no fui nada": Akemi Nakamura sorprendió al contar detalles inéditos de su relación con Maluma
En el capítulo 109 de El Internado, Akemi Nakamura decidió dedicarle emotivas palabras a nada más ni nada menos que Maluma.
En el contexto donde debían escribir cartas a personas que extrañaban, la modelo decidió inspirarse en el cantante colombiano.
"Extraño una relación así, que me haga vibrar. Más allá de las infidelidades, es la falta de agradecimiento y lealtad. El que me ridiculizaras y humillaras y pisotearas todo lo que había construido", comenzó expresando la creadora de contenido.
La dedicatoria de Akemi Nakamura a Maluma
Pese a lo anterior, Akemi Nakamura expresó que estaba orgullosa de todo lo que había conseguido su expareja en el ámbito musical: "Mereces estar ahí donde estás, sé lo que luchaste por eso".Ir a la siguiente nota
También, la modelo señaló que el artista había marcado su vida: "Pienso tanto que para mí fuiste todo, en cambio yo para ti no fui nada, me perdono por haber permitido tanto y te agradezco por sacar lo mejor de mí".
Finalmente, la creadora de contenido reveló que extrañaba mucho los platillos que le cocinaba el cantante.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de