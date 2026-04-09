"No se meta conmigo": Fran García-Huidobro frenó en seco a Luis Mateucci tras criticar sus preguntas

09 abr. 2026 - 00:41 hrs.

En el capítulo 110 de El Internado, Fran García-Huidobro y Luis Mateucci se enfrascaron en una fuerte discusión en la antesala de la Asamblea del Fuego.

La polémica se encendió cuando la animadora le hizo un comentario al trasandino: "En la última Asamblea del Fuego, lo dejaron, como diría su discípulo, como las hue... yo diría, como las hue...".

La declaración no cayó bien en el argentino y no se quedó callado: "¿Estamos graciosos? Andá que yo le diga algo así a una mujer y ahí si soy el malo. Estamos de chiste".

El Internado

Fran García-Huidobro enfrentó a Luis Mateucci

Mientras el trasandino lanzaba su descargo, sus enemigos comenzaron a reírse de él y a tratarlo de "llorón", de hecho, Furia le habló directamente: "Le disparaste a un montón de gente y ahora te disparan a vos y te molesta".

Sin embargo, lo peor vendría después, cuando Fran García-Huidobro dejó de lado el jugueteo y se puso bastante seria para enfrentar a Luis Mateucci.

"No se meta conmigo, porque si yo me paro de aquí, usted se va por esa puerta ahora. No se ponga en mi lugar porque usted señor Mateucci no está en mi lugar, le faltan años para estar aquí, si es que algún día lo logra", expresó.