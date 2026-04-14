"¿Le dijiste perr...?": Fabio Agostini encaró a Luis Mateucci por supuestos insultos contra Blu Dumay

14 abr. 2026 - 00:01 hrs.

En el capítulo 112 de El Internado, Blu Dumay comentó a Fabio Agostini que durante la reciente discusión que tuvo con Otakin, fue Luis Mateucci quien la trató de "perr...".

Esto desató los cabales del español, quien se para y de inmediato va a encarar al argentino, quien se encuentra sorprendido por lo que está escuchando por parte de su fiel compañero de realities.

"Cabeza, ¿le dijiste per... a Blu?", preguntó Fabio, a lo que Luis contestó que él jamás había dicho algo parecido a la joven modelo.

El Internado / MEGA

Fabio Agostini advierte a Mateucci

En ese momento, apareció Blu Dumay y aclaró que Luis le dijo "perr...", pero además aprovechó para entregar el contexto, lo que Mateucci agradeció que se hiciera.

"Poné el contexto, no porque sea una perr..., estaba Blu, las que sea, le dije las perritas, las perritas de Arenita, de mascota, no de que es una perr...", expresó Mateucci, mientras consultaba a Blu si quería generar alguna pelea.

La modelo chilena comentó que no y ahí quedó el tema, instante en el que Luis se reía.