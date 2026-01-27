"Torbellino": Efrén Reyero sorprende al hablar de Furia y definirla en una sola palabra

27 en. 2026 - 14:15 hrs.

Efrén Reyero, a través de su cuenta de Instagram, compartió una historia dejando una caja de preguntas para interactuar con sus seguidores y ellos no dudaron en preguntarle por su excompañera, Furia.

Uno de sus seguidores le comentó: "Después de conocer a Furia: defínela en 1 palabra", a lo que él contestó que la describiría como "Torbellino".

Además, agregó una pequeña descripción de lo que significaba, describiéndola como una persona intensa, imposible de ignorar, que revoluciona todo a su paso.

Instagram

Recordando su paso por El Internado

Esta respuesta está basada en su paso por el reality, donde Efrén tuvo la oportunidad de conocer a fondo la personalidad de Furia dentro del encierro.

Aunque Efrén no agregó nada más, el momento bastó para que se reactive la conversación sobre los vínculos de los exintegrantes de El Internado.

