"He vuelto": Camila Nash anunció su regreso a Chile y encendió las redes con jugada fotografía

Hace un par de años que Camila Nash decidió tomar nuevos rumbos y se fue a vivir a México, donde trabajó como influencer y también como coach de empoderamiento femenino.

En ese país, protagonizó uno de los momentos que se convirtió en meme cuando demostró que el acento mexicano ya era parte de ella.

Su estadía allá quedó en pausa cuando decidió ingresar a El Internado y volver a vivir la experiencia de un reality.

La sensual imagen de Camila Nash

Este 2026 partió diferente para Camila Nash, pues quiso retormar a tierras chilenas y volvió a vivir a Chile, así lo dejó expuesto en su cuenta de Instagram.

"He vuelto Chile", fue el escueto mensaje que escribió la participante de El Internado en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cami Nash (@caminashcl)

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la sensual fotografía que acompañó el posteo, donde posó completamente desnuda y solo tapándose con una tela de tul negra.

En la publicación, Camila Nash recibió varios mensajes de parte de sus amigos, festejando su retorno: "Se te extrañaba po, reinas de reinas", "Increíble", "Te amoooo wey, WELCOME".