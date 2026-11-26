El Juicio de los Ex Digital - Capítulo 17: La responsabilidad de Faloon en el accidente de Estefi
Este jueves se estrenó un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex Digital, espacio conducido por Michael Roldán que analiza los principales conflictos, romances y polémicas que surgen en Volverías con tu Ex? 2.
Uno de los temas que marcó el episodio fue la responsabilidad de Faloon Larraguibel en el accidente que dejó a Estefi Marquis con una lesión en el tobillo.
La situación ocurrió durante una actividad del reality, cuando Faloon empujó en reiteradas ocasiones a Estefi para impedir que ganara. Sin embargo, en una de esas jugadas, la participante cayó mal y terminó lesionada.
El conflicto entre Nicole Moreno y Bárbara Córdoba
Además, los panelistas del programa analizaron los enfrentamientos entre Nicole Moreno y Bárbara Córdoba al interior de la casona.
El debate se centró en las actitudes que ha tenido Moreno hacia Córdoba y en cómo estos comportamientos podrían repercutir en su carrera.
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