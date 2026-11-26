26 nov. 2026 - 22:57 hrs.

Este jueves se estrenó un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex Digital, espacio conducido por Michael Roldán que analiza los principales conflictos, romances y polémicas que surgen en Volverías con tu Ex? 2.

Uno de los temas que marcó el episodio fue la responsabilidad de Faloon Larraguibel en el accidente que dejó a Estefi Marquis con una lesión en el tobillo.

La situación ocurrió durante una actividad del reality, cuando Faloon empujó en reiteradas ocasiones a Estefi para impedir que ganara. Sin embargo, en una de esas jugadas, la participante cayó mal y terminó lesionada.

El Juicio de los Ex Digital / Mega

El conflicto entre Nicole Moreno y Bárbara Córdoba

Además, los panelistas del programa analizaron los enfrentamientos entre Nicole Moreno y Bárbara Córdoba al interior de la casona.

El debate se centró en las actitudes que ha tenido Moreno hacia Córdoba y en cómo estos comportamientos podrían repercutir en su carrera.

Todo sobre El Juicio de los Ex