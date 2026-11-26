26 nov. 2026 - 22:13 hrs.

En una nueva edición de El Juicio de los Ex Digital, Michael Roldán abrió el debate sobre la responsabilidad de Faloon Larraguibel en el accidente que dejó a Estefi Marquis con una lesión en el tobillo.

La situación ocurrió durante una actividad de Volverías con tu Ex? 2, en la que Faloon empujó en reiteradas ocasiones a Estefi para impedir que ganara. Sin embargo, en una de esas jugadas, la participante cayó mal y sufrió una lesión en el tobillo.

A raíz de este accidente, Estefi quedó imposibilitada de participar en el duelo de eliminación, lo que abrió el debate sobre la responsabilidad de su compañera en lo ocurrido.

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Al respecto, Agustina Pontoriero cuestionó la forma en que Faloon enfrentó la competencia y señaló: "Tal vez no fue con la intención de lastimarla, pero no fue con intención de jugar. Porque juego de manos, juego de villanos".

Por su parte, Nicolás Davidson entregó una mirada diferente y consideró que se trató de un accidente.

"La Faloon lleva haciendo realities al hilo desde hace como 3 años, como que sabe que si vas a pegarle a una persona o empujar o cosas así, te pueden echar. Entonces encuentro que efectivamente fue un accidente", expresó.

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