"Lo vi, me enamoré": Rodrigo Sepúlveda revela el vínculo con Rocky, su perro pastor australiano

10 oct. 2026 - 15:40 hrs.

Rocky llegó a la vida de Rodrigo Sepúlveda como un regalo para su hija Renata, pero rápidamente terminó conquistando también el corazón del periodista. Lo que comenzó como una sorpresa familiar se transformó en un vínculo inseparable, marcado por el cariño.

“Se lo regalaron a Renata, a mi hija, y yo dije: 'Guau, altiro que sí, lo vi, me enamoré'”, recordó Rodrigo sobre el primer encuentro con el pastor australiano en un nuevo capítulo de "Mi Humano y Yo". Aunque su familia se enamoró primero, él terminó cayendo rendido ante el encanto de Rocky y la energía que aporta a su vida cotidiana.

Desde entonces, ambos comparten prácticamente todos los momentos del día. Salen juntos, hacen deporte y disfrutan de la compañía mutua, incluso a la hora de dormir.

Ambos se entregan mucho amor

Pero Rocky no solo es compañía: también se ha convertido en una importante fuente de bienestar para Rodrigo, especialmente después de las largas jornadas de trabajo.

“Es un amor de perro y siempre está dispuesto a estar conmigo, como yo estoy dispuesto a estar con él”, expresó, destacando la reciprocidad de una relación que le entrega contención y momentos de tranquilidad.

Al describir lo que significa Rocky en su vida, Sepúlveda resumió el vínculo con una frase que refleja el lugar especial que ocupa el perro en su familia.

“Me entrega energía, me entrega paz, me entrega tranquilidad, es una locura”, dijo.

Una historia que demuestra cómo la compañía de un animal puede transformar la rutina y convertirse en una fuente cotidiana de amor y equilibrio.

Todo sobre Mi humano y yo