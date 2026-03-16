Alertan por probables tornados y tormentas eléctricas en cinco regiones del país: Revisa aquí las zonas

16 mar. 2026 - 09:12 hrs.

Varias afectaciones dejó el sistema frontal que se está registrando en el sur del país, y si bien las intensas precipitaciones y fuertes vientos ya quedaron atrás, las autoridades alertaron no solo de la probabilidad de tormentas eléctricas, sino también de tornados.

Se trata de cinco regiones de Chile que durante esta jornada deberán estar atentas por la probabilidad de formación de nubes convectivas con características tornádicas.

Alerta por posibles tornados

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, indicó en Mucho Gusto que hay dos zonas del país con actividad. Una de ellas es en el sur del país, donde las lluvias se tomaron una pequeña pausa, aunque no del todo.

Mega

En su reporte, el experto indicó que durante todo este lunes está la probabilidad de tormentas eléctricas en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y de Aysén.

Sepúlveda manifestó que la inestabilidad atmosférica es tal que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) alertó sobre la posible "formación de trombas o tornados en todas estas regiones durante esta jornada".

Mientras que en la zona central, las precipitaciones llegarán a la Región del Maule y O'Higgins durante las primeras horas de este lunes, para ya en la tarde alcanzar parte de Valparaíso y algunos sectores de la Metropolitana, como la Provincia de Melipilla y probablemente de Maipo y Talagante.

Todo sobre Mucho gusto