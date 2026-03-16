Con maquinaria pesada: Parten las obras de zanjas en Colchane en la frontera con Bolivia

16 mar. 2026 - 11:35 hrs.

Este lunes se comenzó a materializar una de las principales promesas de campaña del Presidente José Antonio Kast: reforzar el control en la frontera norte con mayor despliegue militar, nueva tecnología y la construcción de barreras físicas en puntos críticos.

Bajo la activación del "Plan Escudo Fronterizo", iniciaron las obras de excavaciones para la construcción de zanjas en el Paso Chacalluta, en la región de Arica y Parinacota; y en Paso Colchane, en la región de Tarapacá.

Empieza construcción de zanjas en Colchane

Un equipo de Meganoticias se dirigió a la región de Tarapacá, cerca de la frontera con Bolivia, lugar en el que evidenciaron que comenzó el movimiento de maquinaria pesada.

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De acuerdo con el periodista Danilo Villegas, la intervención de las máquinas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) inició al costado norte del Complejo Fronterizo Colchane, justo en el límite con el país altiplánico.

La operación tiene como objetivo frenar la inmigración irregular, además de evitar el paso de autos robados, también conocidos como "chutos".

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