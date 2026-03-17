"Anduve desnudo...": El regreso de José Antonio Neme a Mucho Gusto marcado por su deslenguado comentario

17 mar. 2026 - 09:00 hrs.

Regresó él, quién más que él. José Antonio Neme volvió este martes al Mucho Gusto, luego de disfrutar de un merecido escape por su cumpleaños a Río de Janeiro, Brasil.

Con un animado saludo, el conductor dio inicio al programa donde abordó sus vacaciones y también el registro que encendió las redes sociales.

"Anduve desnudo por las playas vírgenes. Lo único que había de virgen eran las playas, por si acaso", dijo de entrada, generando una risa cómplice de Karen Doggenweiler que le aseguró que mostró bastante piel en sus fotografías.

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Neme y su destapado video en Río de Janeiro

En eso, su compañera hizo referencia al video que publicó en su cuenta de Instagram, donde aparece en una terraza disfrutando de Copacabana, cuando en un momento un tercero le toca la espalda y el periodista comienza a bailar.

Lejos de desviar el tema, Neme dijo querer "agradecer a la gente que viajó conmigo, esa mano misteriosa. Muchas gracias, te quiero mucho. Segundo, todos los paquetes de regalo que recibí, gracias. Recibí muchos paquetes de regalo que me llegaron hasta donde yo estaba".

Luego de la coqueta respuesta, aseguró que recibió saludos de personas "que estaban en el más allá y de repente apareció".

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