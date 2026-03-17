"Son más salvajes que los perros": José Antonio Neme ante incidentes de ambulantes en Meiggs

17 mar. 2026 - 11:20 hrs.

La tarde de este lunes, se registraron diversos desórdenes en el Barrio Meiggs, en la comuna de Santiago, donde un grupo de vendedores ambulantes prendió barricadas y botó una reja perimetral del sector.

A raíz de lo ocurrido, el conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, sostuvo que estas personas "se comportan un poco más salvajes que los perros".

Neme aborda incidentes en Meiggs

El comunicador, quien intentó tomarse con calma los incidentes, afirmó que "que la mayoría de gente que está teletrabajando, que tiene horarios que cumplir, impuestos que pagar, cuentas que saldar, que tiene que volver a su casa tomando cuatro micros (...) y ve esto…".

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Neme pidió el espacio para guardar silencio, ya que "lo usual y lo esperable por usted en su casa es que yo ante estas imágenes, diga una serie de brutalidades, pierda el control, hiperventilado. Yo no lo voy a hacer. ¿Sabe por qué no lo voy a hacer? Porque esto es grotesco, esto es grosero".

"Usted, que paga impuestos, que si hay paro de micro tiene que esperar que refuercen el recorrido y que no le va a tirar una piedra al micrero, y que de repente uno llega tarde al supermercado y no alcancé, yo no boto la barrera del supermercado", agregó.

En esa misma línea, invitó a los televidentes a analizar las imágenes, porque "yo no tengo nada más que decir al respecto. Sienta lo que esas imágenes le generan. Un grupo de personas que molesta porque la autoridad puso una reja y ellos no pueden ejecutar su comercio ilegal, se comportan de esta forma, que déjeme decirle, es de una forma un poco más salvaje que los perros".

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