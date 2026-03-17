"Intolerable": Subdirector de Hospital Parroquial de San Bernardo denuncia asaltos a pacientes y personal

17 mar. 2026 - 13:00 hrs.

En horas de la mañana de este martes, se realizó el masivo retiro de rucos en la comuna de San Bernardo, entre ellos, los ubicados en las inmediaciones del Hospital Parroquial.

El doctor Héctor Cabezas, subdirector del centro asistencial, expuso en Mucho Gusto que pacientes y trabajadores eran víctimas de asaltos e intimidación por parte de quienes se habían tomado el lugar con sus rucos.

"Estábamos con este problema que se estaba haciendo intolerable (...) con la presencia de personas en situación de calle con una drogadicción y un consumo de alcohol permanente, con agresión e intimidación, no solamente a nuestros usuarios como hospital, sino que al personal", sostuvo.

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Depósito y quema de cables en rucos

Según contó, funcionarios del recinto habían sido recientemente atacados con armas blancas al intentar asear en la zona.

Indicó que en el lugar también se desechaban los cables tras el robo de cobre y que, incluso, quemaban el plástico a solo metros del acceso a la unidad de maternidad del hospital.

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