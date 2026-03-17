El día soñado de José Antonio Neme en Mucho Gusto: Así fue su esperado encuentro con Moria Casán

17 mar. 2026 - 13:25 hrs.

Una jornada de ensueño vivió José Antonio Neme en Mucho Gusto, luego que cumpliera —tal vez— uno de sus mayores deseos como profesional.

Y es que, justo en el día en que retornó de sus vacaciones en Brasil, el conductor tuvo el agrado de presentar y entrevistar a una de las personas que más admira de la televisión latinoamericana: Moria Casán.

El encuentro de José Antonio Neme y Moria Casán

La icónica actriz, presentadora y exvedette argentina visitó el estudio del programa matinal de Mega, para promocionar Cuestión de género, obra de teatro que la trae a Chile.

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En la instancia, un chocho Neme manifestó su admiración por una de las grandes divas argentinas, además de recordar sus antiguos encuentros, en especial el último, donde fue criticado por la prensa trasandina por su efusividad.

"Fui a las últimas elecciones presenciales y te entrevisté, y los malintencionados de los periodistas de espectáculo, de los más venenosos diciendo: 'No, que el chileno hiperventilado'. Soy hiperventilado, estaba al lado de una mujer que admiro", rememoró.

En la misma, contó que esa fue una de las dos ocasiones en que logró entrevistarla. La primera fue en un restaurante que había inaugurado Casán, mientras que la segunda fue en las pasadas elecciones en el país vecino.

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