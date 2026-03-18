"La gente no puede descansar en Chile": Neme por polémica idea de eliminación de feriados irrenunciables

18 mar. 2026 - 10:30 hrs.

Esta mañana, José Antonio Neme entregó su sincera opinión respecto a la polémica propuesta de eliminar los feriados irrenunciables en Chile.

Precisamente, esta semana se levantó una gran discusión luego que Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), propusiera la eliminación de este tipo de feriados en el país.

Cabe destacar que en la actualidad solo existen cinco feriados irrenunciables en Chile: "Año Nuevo (1 de enero), Día del Trabajo (1 de mayo), Fiestas Patrias y Día de las Glorias del Ejército (18 y 19 de septiembre) y Navidad (25 de diciembre).

La opinión de Neme por polémica de feriados irrenunciables

En esta polémica también está involucrada la Iglesia católica, específicamente por el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, quien pidió a las grandes tiendas no abrir el viernes 3 de abril, en Semana Santa, porque "quienes van a trabajar son los más pobres".

Por lo mismo, Neme declaró que "en el caso de la intervención de la Iglesia, yo le diría al señor Chomali, con todo el respeto del mundo, que la Iglesia, en vez de abogar por tener más feriados, debería abogar porque la gente ganara mejor dinero, porque finalmente el chileno es una persona bien trabajadora; yo creo que la gente no quiere esquivar el trabajo, pero lo que quiere hacer es esquivar el trabajo por un peso y medio".

Más adelante, escuchamos las declaraciones de Gabriela, una mujer trabajadora que también entregó su opinión, y Neme decidió complementar estos dichos.

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"Yo creo que esta discusión instalada por la CPC y donde se mete la Iglesia por al lado es absolutamente ridícula y absurda, y le voy a explicar por qué. Porque en un país donde el sueldo mínimo son $500 mil pesos y uno no encuentra una cama para dormir por menos de $400.000 o de $350.000, tenemos un problema muy estructural", expresó.

En esa línea, agregó: "Es absolutamente imposible cubrir las necesidades del mes con el sueldo, ni siquiera el mínimo; estoy hablando de la mediana muchas veces. Tenemos un país con costos a nivel europeo o norteamericano y ganando como en el tercer mundo".

Dicho esto, explicó que con ese contexto, hablar de eliminar los feriados irrenunciables en Chile es totalmente irracional porque "la gente no puede descansar en Chile porque las horas extras le sirven para comer, no es un adicional; hay gente que trabaja 14, 15, 16 horas, porque esas horas que están por fuera de la norma y se pagan, muchas veces, son para pagar el arriendo, el dividendo, la hipoteca, los remedios".

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