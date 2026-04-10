"Vimos una pistola": Equipo de Mucho Gusto vive momento de tensión y abandona despacho en vivo

10 abr. 2026 - 10:20 hrs.

Momentos de alta tensión se vivieron este viernes en Mucho Gusto, cuando uno de los equipos del matinal se vio envuelto en una situación de peligro.

Todo ocurrió a las 10:12 horas, cuando el periodista Danilo Villegas reporteaba sobre el hecho policial que se registró en horas de la mañana en la comuna de La Granja, donde un carabinero de civil dio muerte a un delincuente que intentó asaltarlo en un bus del sistema Red.

Equipo del MG arranca de lugar tras alerta de peligro

Fue en ese momento, cuando recorría uno de los pasos bajo nivel apuntados como el escondite de antisociales, Villegas y el resto del equipo arrancaron rápidamente del lugar.

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La escena fue advertida por José Antonio Neme, el cual explicó que decidieron sacarlos de pantalla por una eventual situación de peligro.

A los pocos segundos, el periodista volvió al aire para explicar que encontraron lo que parecía ser un arma de fuego.

"Vimos una pistola en uno de esos sectores y nos alertamos de que venían de vuelta las personas que vivían ahí", relató con calma, explicando que por seguridad decidieron salir del lugar y avisar a personal de Carabineros.

Alertados por el equipo de Mucho Gusto, personal policial revisó el sector, dando cuenta finalmente de que se trataba de un arma de juguete.

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