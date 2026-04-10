Karim Butte acusa insólita petición de equipo de ministra de Seguridad en punto de prensa: Así reaccionó Neme

10 abr. 2026 - 11:25 hrs.

Un particular momento vivió el periodista Karim Butte durante la cobertura de un punto de prensa liderado por la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. El profesional reveló que desde el propio equipo de la autoridad se les habría indicado previamente qué tipo de preguntas realizar.

Según relató el comunicador, la situación ocurrió antes de la actividad oficial, cuando se les solicitó a los medios de comunicarse ceñirse exclusivamente al operativo migratorio en La Vega y no a otros temas.

La acusación de Karim Butte

"Antes del punto de prensa, se nos pidió explícitamente que las preguntas sean respecto del operativo. Es llamativo, porque nosotros, en el ejercicio periodístico, podemos hacer cualquier pregunta. Entonces, no pueden decirnos qué podemos preguntar o qué no", indicó Butte.

Mega

La revelación generó una inmediata reacción del panel de Mucho Gusto, en especial de José Antonio Neme, quien lanzó de forma indignada: "La hue…".

Neme cuestiona insólita instrucción de equipo de ministra de Seguridad

Posteriormente, el conductor del matinal de Mega criticó el manejo comunicacional de las autoridades de Gobierno, en especial el de la jefa de la cartera de Seguridad, por la omisión de temas como la remoción de la subdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña.

En esa línea, cuestionó que intervengan en el ejercicio periodístico de los medios. "Llegar y decir, 'no, no va a haber más preguntas'; limitar, además, las preguntas de los periodistas...", concluyó.

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