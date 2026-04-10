Habla tío de Francisca Millahual y hermano del principal sospechoso de su crimen: "Tenemos muchas emociones"

10 abr. 2026 - 13:30 hrs.

Juan Alberto Arriagada, tío de Francisca Millahual, estudiante de veterinaria encontrada sin vida en la casa de su abuela en Temuco, se refirió a la implicancia que tendría su hermano en el crimen.

Recordemos que Emanuel Ochoa, quien se encuentra con una orden de detención, es el principal sospechoso del asesinato de la joven de 20 años.

Familia enfrenta dolor por muerte de Francisca y por tío sospechoso

Precisamente, esta mañana en Mucho Gusto se dio a conocer un registro que muestra, presuntamente, a Ochoa entrando y saliendo minutos después de la casa donde fue hallado el cuerpo sin vida de Francisca.

Mega

Arriagada indicó que "al revisarla no se ve muy claramente si es mi hermano o es otra persona. A simple vista, no te puedo confirmar en un 100%, pero no pareciera que fuera él".

En ese sentido, manifestó el complejo momento que atraviesa como familia, dado que, sumado a la muerte de Francisca, también deben lidiar con la posibilidad de que uno de sus integrantes sea el responsable de su muerte.

"Tienen que entender que hoy día, dentro de todas las emociones que tenemos, no estamos con la tranquilidad de poder sentarnos y revisar. Posterior al funeral de mi sobrina tendremos un minuto de poder y revisaremos todos los antecedentes con más calma", expresó.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Todo sobre Mucho gusto