Descubren millonario robo de cables de cobre en parcela en Paine: Propiedad pertenece a "Profeta de Peñalolén"

13 abr. 2026 - 11:55 hrs.

La Policía de Investigaciones (PDI) entregó los primeros detalles de la "Operación Alto Voltaje" con la que se logró desbaratar y desarticular la organización criminal más importante del país dedicada a la sustracción de cobre.

En el sector de Champa, en Paine, se encontraron más de siete sacos que contenían más de 5 toneladas de cable de cobre, los que habrían sido sustraídos de conexiones eléctricas para ser procesados y vendidos al extranjero.

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Esta parcela, que no era solo para acopio de cables de cobre robados, sino también de drogas, está inscrita a nombre de Hugo Muñoz Escobar, conocido en la década de los 90 como el "Profeta de Peñalolén".

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"Profeta de Peñalolén" vuelve a la palestra

Hugo se hizo conocido en los 90 tras autodenominarse como profeta, logrando reunir a una comunidad que lo seguía como líder espiritual.

En ese periodo, Muñoz fue denunciado por violencia intrafamiliar por el padre de una de sus varias esposas, pero este luego se retractó, pasando al anecdotario de un país que volvía a la democracia.

De momento, se desconoce cuál era el rol que tenía el "Profeta de Peñalolén" en los robos de cobre, pero esto dio paso, casi al mismo tiempo, a la "Operación Alto Voltaje". En este operativo, dos clanes familiares habrían construido una cadena logística que les permitía robar cobre en la región de Los Lagos, transportarlo en Santiago, moverlo a Iquique y enviarlo a China.

Precisamente, en esta operación también estaría involucrado el hermano menor de la abogada Helhue Sukni, quien habló en exclusiva sobre esta situación con Meganoticias.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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