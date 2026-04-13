"Eso se le puede atribuir": El presunto rol del hermano de Helhue Sukni en banda dedicada al robo de cobre

13 abr. 2026 - 12:05 hrs.

La semana pasada se dio a conocer que Helhue Sukni había asumido la defensa de su hermano menor, Abdel Karim Sukni Guadalah, en una investigación que lo vincula con una banda dedicada al robo de cobre.

Esta organización criminal fue desarticulada por la Policía de Investigaciones (PDI) en la conocida "Operación Alto Voltaje", donde se descubrió que dos clanes familiares armaron una logística para robar cables de este material en la región de Los Lagos, venderlo en Santiago, transportarlo hasta Iquique para luego enviarlo a China.

Todo un proceso elaborado que contaba con distintos eslabones y, entre ellos, estaría el hermano de la popular abogada.

Mucho Gusto / MEGA

Presunto rol del hermano de Helhue Sukni en banda criminal

En un reportaje emitido en Mucho Gusto, se reveló que Abdel estaría sindicado como una de las personas intermediarias. Es decir, presentó a la banda del sur del país con sus contactos en Santiago.

"Esa es la participación que se le puede atribuir", expresó Helhue, ya que los González Almonacid habrían robado el cobre en el sur y se lo vendían a los Varas Quezada, quienes se encargaban de exportar el cobre hecho chatarra a China a través del puerto de Iquique.

En concreto, detuvieron a 22 sujetos y hallaron 50 domicilios involucrados. Decomisaron 187 toneladas de cobre robado que no alcanzaron a ser exportadas. La operación abarcó siete regiones del país y se incautaron 63 propiedades, 40 vehículos y 11 armas con municiones.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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