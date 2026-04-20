"Se está desmoronando la poca fe": Neme critica al Gobierno por seguridad y advierte impaciencia ciudadana

20 abr. 2026 - 15:45 hrs.

El conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, envió un fuerte recado al Gobierno al asegurar que "la gente está impaciente" por medidas de seguridad, mientras que el Ejecutivo se nubla con decisiones y proyectos que poco van encaminados a la razón principal por la cual el electorado se inclinó por él, según su visión.

La reflexión del comunicador ocurrió tras la presentación del deterioro que atraviesa el barrio Jotabeche, el cual está dominado por la delincuencia, drogas, rucos y basura.

Neme lanza crítica al Gobierno por seguridad

En ese sentido, Neme dijo que dicho problema es un poco más amplio, ya que se puede llevar al contexto nacional, donde la ciudadanía espera, no hace un mes, sino hace muchos años, una solución.

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"Al presidente Kast, me atrevo a decir, se le votó precisamente para este tipo de cosas. La gente el día de la elección fue a votar pensando en su experiencia de vida, en su experiencia cotidiana rutinaria", afirmó el periodista, poniendo sobre la mesa que "la ciudadanía está esperando hace un buen rato" poder cruzar tranquila por la calle, que no haya armas blancas y no un eventual aumento de la bencina o una reducción del impuesto corporativo.

"Yo entiendo que la reducción del impuesto a las empresas puede generar empleo, que el gobierno anterior entregó el país absolutamente gélido en materia económica, pero la gente fue a votar con desconfianza, la gente fue a votar con cierta sospecha y hoy día se está desmoronando la poca fe que tenía", aseguró.

Por último, indicó que las medidas económicas impulsadas por el gobierno deben ir necesariamente acompañadas de algunas que vayan a mitigar la preocupación por la seguridad que movilizó al electorado.

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