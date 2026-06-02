"¿Qué me van a hacer?": La divertida cábala de Neme y Karen que tomó por sorpresa a Carmen Gloria Arroyo

02 jun. 2026 - 14:05 hrs.

La tarde de este martes, Carmen Gloria Arroyo fue partícipe de la divertida cábala de José Antonio Neme y Karen Doggenweiler en la previa del estreno de su nuevo programa de servicio, Carmen Gloria: Fuerte y Claro.

La abogada visitó el estudio de Mucho Gusto para entregar detalles del espacio que debuta a las 14:45, inmediatamente después de Meganoticias Alerta.

La cábala a Carmen Gloria

Con el fin de entregarle sus buenos deseos, los conductores invitaron a Carmen Gloria a participar de una -supuesta- tradicional cábala.

Mega

"¿Qué me van a hacer?", preguntó la jurista, quien se paró en medio del estudio, mientras que sus colegas se posicionaron detrás de ella.

Tras un rápido conteo, Neme y Karen "golpearon" el trasero de Carmen Gloria, mientras el sonidista del programa ponía de su cosecha.

Todo sobre Carmen Gloria Arroyo