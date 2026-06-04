José Antonio Neme reacciona a operativo en Meiggs y lanza llamativa comparación: "Esto es una redada"

04 jun. 2026 - 12:30 hrs.

José Antonio Neme calificó de una "redada" el sorpresivo operativo que lideró el ministro de Seguridad, Martín Arrau, en el sector de Meiggs.

La acción contó con el despliegue de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros para realizar controles migratorios y combatir el comercio ambulante.

Al respecto, el conductor de Mucho Gusto mencionó que la dimensión y el lugar de la fiscalización le llamó altamente la atención, y sin querer realizar comparaciones, las que calificó de "odiosas", le planteó al panel: "¿Podríamos estar asistiendo a una suerte como de ICE?".

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"Yo sé que a todos nos gusta acá edulcorar las cosas, echarle sacarina, pero esto no es un copamiento lo que estamos viendo en el operativo, esto es una redada", indicó.

Neme descartó evaluar de manera positiva o negativa el operativo, sin embargo, comentó que "estoy describiendo algo que internacionalmente se llama una redada. O sea, tú llegas a un lugar y buscas específicamente situaciones fuera de la ley".

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