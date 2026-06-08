Bloqueaba alertas bancarias: El rol clave de ejecutiva de BancoEstado en red del Tren de Aragua

08 jun. 2026 - 11:36 hrs.

La Fiscalía ECOH confirmó que, entre las personas imputadas en el marco de la denominada "Operación Tokio", hay una segunda ejecutiva bancaria.

Se trata de una funcionaria de BancoEstado que era parte de esta organización ligada al Tren de Aragua en Chile que blanqueó cerca de $75 mil millones y envió más de $84 millones de dólares al extranjero.

Así operaba la ejecutiva de BancoEstado

Según comentó José Antonio Neme, quien recibió información exclusiva de la investigación, la mujer tenía mayor antigüedad y facultad técnica que el ejecutivo de Banco Santander; por lo tanto, podía permitir la aprobación de cuentas para empresas medianas falsas.

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Para este entrampado financiero, se realizaron cruces de bitácoras informáticas, donde el rol de la ejecutiva de BancoEstado consistía en vaipasear y mitigar las alertas rojas de las unidades de cumplimiento del banco.

"Cuando el sistema automatizado del banco bloqueaba preventivamente la cuenta corporativa, lo que hacía esta mujer era ingresar al sistema, adjuntar documentación contable de facturas ideológicamente falsas y, de esa manera, justificaba el ingreso de los montos", detalló Neme, precisando que, de esta forma, lograba que las cuentas fueran reactivadas manualmente en menos de 24 horas.

El hilo conductor para que esta mujer cayera en manos de la justicia fue uno de los teléfonos incautados al ejecutivo de Banco Santander, en el cual "había un grupo de WhatsApp donde habían ejecutivos de cuenta que conversaban de manera explícita sobre las metas de depósito de las empresas de fachadas, los turnos de caja para evitar ser fiscalizados y el cobro de comisiones directas en efectivo por cada cuenta corporativa que lograban mantener operativa".

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