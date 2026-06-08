Operación Tokio: Fiscalía confirma que ejecutiva de BancoEstado figura entre los imputados

08 jun. 2026 - 10:55 hrs.

La Fiscalía ECOH reveló que una segunda ejecutiva, funcionaria de Banco Estado, figura entre los imputados de la denominada "Operación Tokio", investigación que desarticuló una red de lavada de activos de una célula del Tren de Aragua que habría blanqueado cerca de $75 mil millones.

Además, la organización habría enviado más de $84 millones de dólares al extranjero, provenientes de actividades ilícitas como narcotráfico, extorsiones y explotación sexual.

Nueva funcionaria bancaria

Tras la audiencia de formalización de los 17 detenidos, desarrollada el pasado domingo, el fiscal regional Metropolitana Sur, Héctor Barros, indicó que José Carlos Pérez Asencia, ejecutivo del Banco Santander, no era el único funcionario bancario imputado en la causa.

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El persecutor detalló que la mujer se desempeña como ejecutiva bancaria en Banco Estado, información que fue entregada durante la audiencia judicial.

"Hay una imputada que es ejecutiva en Banco Estado. Esos antecedentes los entregó la propia imputada en la audiencia", señaló.

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