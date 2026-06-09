Allanan sucursal de BancoEstado por ejecutiva vinculada a red de lavado de activos del Tren de Aragua

09 jun. 2026 - 10:45 hrs.

La Policía de Investigaciones (PDI) llegó este martes a dependencias de BancoEstado en calle Huérfanos con Morandé, para realizar un allanamiento en el marco de la denominada "Operación Tokio".

La diligencia nace luego que el pasado domingo se conociera que entre los detenidos por el brazo operativo del Tren de Aragua dedicado al lavado de activos, había una ejecutiva del BancoEstado.

Se trataba de una mujer venezolana identificada como Rossa Blanco, quien prestaba servicios como ejecutivo de empresas a través de una empresa externa.

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Allanamiento a BancoEstado

Tras poco más de media hora, los funcionarios policiales se retiraron con evidencias, correspondientes a una caja de cartón, presumiblemente con documentos, y un bolso de cuero.

Según indicaron a Mucho Gusto fuentes al interior de la investigación, en el allanamiento la policía buscaba registros de sistemas e IP, computadores institucionales, perfiles de usuarios y bitácoras de accesos para ver a qué cuentas ingresó la ejecutiva.

Asimismo, se buscaba identificar qué alertas bancarias esquivó deliberadamente y si utilizó plataformas del banco para ingresar datos falsos de empresas de fachadas.

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