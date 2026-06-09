No solo cobraba extorsiones: El otro delito que investiga a Rossana Blanco, ejecutiva ligada al Tren de Aragua

09 jun. 2026 - 12:20 hrs.

Rossana Blanco Blanco no era una simple ejecutiva bancaria, sino una de las personas claves en la célula del Tren de Aragua que lavaba dinero proveniente de extorsiones, secuestros y otros ilícitos.

Según lo expuesto en Mucho Gusto, la mujer es pareja de Joel David Díaz, conocido como "L-Ermitage", quien era uno de los líderes de la facción criminal "Los Shelby", que orquestaba fiestas en locales nocturnos en barrio Bellavista.

Precisamente, Blanco era quien realizaba directamente los cobros a los locatarios. De hecho, según escuchas telefónicas, presionaba a su pareja para exigir mayores montos a las víctimas.

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Investigada por tráfico de autos

Además de su rol de extorsionadora y de liberar las alertas bancarias en BancoEstado, Blanco también aparece en una investigación por tráfico de autos.

Fue la propia Aduana quien presentó una denuncia relacionada con la salida de vehículos de contrabando a través del paso Los Libertadores, los cuales eran comercializados en Bolivia y también en Venezuela.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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