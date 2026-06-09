Extorsionaba y contrabandiaba: ¿Quién es Rossana Blanco, ejecutiva bancaria ligada al Tren de Aragua?

09 jun. 2026 - 11:30 hrs.

Nuevos antecedentes se dan a conocer en torno a la funcionaria de BancoEstado que fue formalizada en el marco de la denominada "Operación Tokio", investigación que buscaba desbaratar a una célula del Tren de Aragua que lavaba dinero proveniente de extorsiones, secuestros y otros ilícitos.

Se trata de Rossana Magdalena Blanco Blanco, quien se suma a José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo de Banco Santander, de nacionalidad venezolana, quien habría sido el encargado de enviar dinero de las extorsiones en el extranjero.

Pareja de líder de Los Shelby

En el caso de Blanco, de 45 años y también de nacionalidad venezolana, era pareja de uno de los líderes de fracción criminal, brazo operativo autodenominado "Los Shelby".

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La mujer actuaba como un actor de proveedor externo en el área de cuentas empresas de BancoEstado, lo que le daba acceso a herramientas claves para la gestión de grandes movimientos de dinero.

Además, era la encargada de cobrar vacuna a locatarios de Bellavista. En las escuchas telefónicas que han sido revisadas por Fiscalía, ella misma incitaba y presionaba a su pareja para que hablara con las cúpulas del Tren de Aragua en Chile; su objetivo era dirigir y exigir un puesto de mayor relevancia en la organización.

Junto con extorsionar a empresarios y clientes de BancoEstado, era investigada por ser parte de la logística para mover autos robados de Chile a Bolivia.

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