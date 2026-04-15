Contraloría da plazo de 10 días hábiles al Presidente Kast para responder por polémico almuerzo en La Moneda

15 abr. 2026 - 10:25 hrs.

La Contraloría General de la República (CGR) dio un plazo de diez días hábiles al Gobierno para que explique el almuerzo que el Presidente José Antonio Kast brindó en La Moneda a excompañeros de carrera.

La cita del mandatario con sus amigos ocurrió el pasado viernes 10 de abril en los salones de la sede de Gobierno, desatando cuestionamientos sobre el eventual uso de recursos públicos.

En ese sentido, los parlamentarios del Partido Socialista (PS), Daniella Cicardini, Daniel Manouchehri y Nelson Venegas, realizaron un requerimiento al ente fiscalizador para esclarecer el financiamiento de la comida para alrededor de 70 personas.

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Contraloría da 10 días al Presidente Kast para responder por almuerzo

Con el oficio despachado, la Dirección Administrativa deberá responder en un plazo de diez días hábiles si la actividad social fue realizada con recursos estatales y si existe justificación suficiente para comprometer dinero de todos los chilenos en una cita de estas características.

Además deberá esclarecer la naturaleza y el objeto de la actividad, junto con la nómina de asistentes, las dependencias utilizadas y el personal destinado al evento.

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