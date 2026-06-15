"Es una estupidez": Neme explota tras enterarse de declaración de administrador municipal de Villa Alegre

15 jun. 2026 - 13:45 hrs.

Este lunes en Mucho Gusto, José Antonio Neme explotó al conocer las declaraciones del administrador municipal de Villa Alegre por la desaparición de la concejala, María Ignacia González.

Fue durante la conversación con el diputado Roberto Celedón cuando este aseguró que Rodrigo Cancino declaró a la policía que la edil se suicidó tras salir de su casa, descartando participación de terceros.

El enojo de Neme

"¿Dice que antes de suicidarse iba a ir a tomarse un copete con él? Es una estupidez", fue la primera reacción del conductor.

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Tras ello, agregó que "es una ridiculez lo que está hablando este hombre. ¿Cómo es posible? Una persona que está dispuesta a quitarse la vida no va a ser una escala en la casa del administrador municipal".

Neme perdió completamente la paciencia, poniendo nuevamente énfasis en que "una persona que se va a suicidar, que está con esa disposición emocional, ¿va a ir a tomarse un trago o va a ir a tomar un tecito con un compañero de trabajo y después va a salir de ahí a suicidar?".

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