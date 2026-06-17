"¿Estoy bien?": Periodista Danilo Villegas es fiscalizado por Carabineros mientras realizaba despacho en vivo

17 jun. 2026 - 09:26 hrs.

El periodista Danilo Villegas vivió un insólito momento mientras realizaba un despacho del masivo copamiento de Carabineros en el eje Alameda, especialmente en estaciones de Metro de Santiago.

El comunicador se encontraba en el sector de Moneda relatando sobre el operativo de personal policial, cuando fue interrumpido por un carabinero para ser sometido a un control de identidad.

Carabinero realiza control de identidad a Danilo Villegas

"Me van a controlar a mí también, muchachos. El tema es que le tengo que decir a mi conductor que me lo traiga (carnet de identidad), pero vamos a tener igual el control", comentó entre risas el notero, que recibió como respuesta que la revisión también se podía realizar con el RUT.

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Así sin más, Danilo dictó su RUT al funcionario de Carabineros, mientras en el estudio Karen Doggenweiler bromeaba con el número de identificación del periodista.

"¿Estoy bien? Estoy bien", le dijo Villegas con un tono de humor al uniformado que le realizó el control de identidad.

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