"¿Y así quieren controlar la frontera norte?": Neme explota por eventual tráfico de niños haitianos

18 jun. 2026 - 11:30 hrs.

José Antonio Neme reaccionó con total indignación al caso de los vuelos con niños haitianos que ingresaron al país. Se trata de más de 40 menores de edad que supuestamente habían viajado al país para reunirse con sus respectivas familias, pero sin los documentos ni controles migratorios necesarios.

En primera instancia, dijo que "con todo el respeto al mundo, pero ¿en qué clase de nación africana estamos viviendo? O sea, ¿esto qué es Sudán del Sur, estamos en la República Democrática del Congo?".

El fuerte emplazamiento de Neme

"En la mañana escuchaba una entrevista del diputado Oyarzo donde la periodista le preguntaba, '¿Usted no notó que había algo extraño?' Pero si eso no se nota, es obvio que hay algo perverso en un avión fantasma que aterriza en el principal aeropuerto del país", comentó el conductor de Mucho Gusto.

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En esa misma línea, Neme reiteró sus cuestionamientos a las autoridades, planteando que "¿y así nos quieren prometer que van a controlar la frontera norte? ¿Haciendo una zanja ridícula? Cuando han sido incapaces de alertar del aterrizaje de un avión pseudocomercial en un aeropuerto como el de Santiago".

Neme cuestionó que cuando uno llega de un viaje pasa por cientos de controles, especialmente por el SAG, "pero entran 70 niños, niños entre 5 y 18 años, y algunos infantes y la DGAC no tiene nada que decir, la aerolínea no tiene que decir, las autoridades del aeropuerto no tienen nada que decir".

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