Quién era Jaime Urrea, carabinero asesinado en Quilleco durante procedimiento por VIF

05 oct. 2026 - 09:40 hrs.

Durante la noche de este pasado domingo ocurrió un nuevo hecho que enluta a Carabineros, luego de que el sargento segundo Jaime Ariel Urrea Burgos fuera asesinado tras atender a un llamado de urgencia por violencia intrafamiliar en Quilleco.

Precisamente, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, recalcó que la institución recibió dos llamados por parte de los hijos de la víctima para denunciar la agresión, lo que provocó la constitución de una patrulla en la que iba el sargento segundo Urrea.

Al llegar al hogar, carabineros ingresa y, de forma inesperada, se produce un disparo con una escopeta que termina quitando la vida al funcionario policial.

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¿Quién era Jaime Urrea, el carabinero asesinado en Quilleco?

Urrea alcanzó a formar una carrera ejemplar en Carabineros, con casi 19 años de servicio, siendo algunos de estos años en la 44.ª y 46.ª comisaría de Lo Padro y Macul, respectivamente.

Enseguida, se perfeccionó en la Escuela de Suboficiales y posteriormente pasó a prestar servicio en el Retén Canteras de la 1.ª comisaría de Los Ángeles.

Asimismo, el capitán Óscar Valdés, de comunicaciones sociales de Carabineros, expresó que era un miembro del cuerpo policial muy querido por la comunidad, siendo una imagen a seguir por sus compañeros y que había sido escogido como el funcionario del mes.

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