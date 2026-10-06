¿A qué hora lloverá con más fuerza en Santiago? La capital podría superar los 40 mm de agua caída

06 oct. 2026 - 09:30 hrs.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, detalló el pronóstico del potente sistema frontal que afecta a la zona centro y centro sur del país, advirtiendo sobre un importante pulso de precipitaciones que se registrará en Santiago.

Hasta la mañana de este martes, el centro de Santiago registra 17 milímetros de agua caída. Sin embargo, los mayores montos se concentran en sectores cordilleranos y precordilleranos.

¿A qué hora se intensificarán las lluvias en Santiago?

Sepúlveda explicó en Mucho Gusto que durante la mañana la capital tendrá una pausa en las precipitaciones, aunque algunos sectores podrían registrar uno que otro goterón.

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Esta tregua se extenderá hasta las 15:00-16:00 horas, cuando las lluvias volverán a intensificarse paulatinamente. Según el meteorólogo, las precipitaciones alcanzarán su punto de mayor intensidad durante la noche y madrugada del miércoles.

De acuerdo con el comunicador, el agua caída en Santiago podría más que duplicarse durante las próximas horas.

"Vamos a multiplicar esos 17 milímetros que tenemos ahora y vamos a superar los 40 en total", anticipó Sepúlveda.

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