En pleno despacho de Mucho Gusto: Tronco cae a metros de Roberto Saa y camarógrafo en Providencia

07 oct. 2026 - 12:45 hrs.

Un impactante momento se vivió durante un despacho en vivo de Mucho Gusto la mañana de este miércoles, cuando un enorme tronco cayó a solo metros del equipo del programa.

Roberto Saa, editor de Economía de Meganoticias, se encontraba en Providencia reporteando el sistema frontal que afecta a Santiago, cuando advirtió que parte de un árbol había cedido en la Costanera Andrés Bello.

Ante la situación, el periodista se acercó para observar el estado de la estructura, que presentaba una gran grieta en una de sus ramas.

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Sin embargo, mientras relataba lo que estaba ocurriendo, uno de los troncos superiores se desplomó a menos de dos metros de donde se encontraban Roberto Saa y el camarógrafo.

El momento quedó registrado en vivo y generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar.

"En vivo y en directo hemos visto la caída del árbol. Qué bueno que ocurrió aquí y ahora y no con gente pasando", comentó el periodista tras el desplome.

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