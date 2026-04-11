"Feliz de que te reconozcan": La emoción de Kike Morandé al recibir especiales saludos de sus compañeros

11 abr. 2026 - 22:40 hrs.

En el primer capítulo de la nueva temporada de Only Friends, el protagonista fue Kike Morandé, quien al inicio recibió los saludos de sus compañeros y se emocionó muchísimo.

Luego de pasar por una elegante alfombra roja, Tonka Tomicic lo invitó a escuchar las emotivas palabras que tenían algunos de los trabajadores con los que compartió en épocas pasadas y actualmente en Detrás del Muro.

"Te mereces todos los homenajes Kike, eres un hombre súper querido, entregas alegría a las familias chilenas", fue el mensaje de Marlen Olivari.

Only Friends

Los compañeros de Kike Morandé lo saludaron

Posteriormente, Ernesto Belloni también quiso recordar el tiempo que compartió con el animador: "Te saludo, eres un tipo grande, al que admiro mucho y espero que te esté yendo muy bien".

Mauricio Flores, Ina Sáez, Beto Espinoza, Belén Mora, Willy Sabor, entre otras figuras también quisieron estar presentes en el homenaje, expresándole todo su cariño a Kike Morandé.

Finalmente, el comunicador transparentó su emoción ante el cariño de sus colegas: "Qué bonito, cómo vuela el tiempo. Feliz de que te reconozcan, hay gente muy buena persona. Tuve la suerte de poder ayudar y de haber sido criado pensando en los demás, no me fue tan difícil, emocionante, sin duda".

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