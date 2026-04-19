Primicia en Only Friends: Julio César Rodríguez y Tonka Tomicic asumirán conducción de nuevo reality

19 abr. 2026 - 00:30 hrs.

Esta noche, Julio César Rodríguez fue el gran invitado de Only Friends y debió someterse a una de las grandes dinámicas del programa: la pregunta IA.

La inteligencia artificial reimaginó al animador junto a sus exparejas más famosas, entre las que se encuentran Camila Nash, Claudia Arnello, Fran García-Huidobro y Laura Prieto entre otras. ¿Con quién se encerraría en un reality?

La pregunta reveló uno de los grandes anuncios de la noche: JC Rodríguez y Tonka Tomicic asumirán la conducción de ¿Volverías con tu Ex? 2, el nuevo reality de nuestro canal.

Only Friends / Mega

La respuesta de Julio César Rodríguez

Después de pensar un poco, Rodríguez se la jugó con su respuesta en Only Friends: "Entraría con Claudia Arnello".

"Creo que es con la que tengo un vínculo más más cerrado, más firme, con la que tengo un vínculo de crianza también muy fuerte. (...) Sé que es una persona con la que cuento, ella cuenta conmigo, entonces, creo que a un reality hay que entrar apañado, hay que entrar seguro, hay que entrar con alguien que tú crees que te va a hacer bien, que te va a ayudar, que te va a apoyar", aseveró.

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