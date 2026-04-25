¿Si revivimos a...?": Paola Troncoso y Pato Fuentes revelan el inesperado origen del éxito de Chofi y Tapia

25 abr. 2026 - 23:00 hrs.

En el nuevo capítulo de Only Friends, Paola Troncoso y Patricio Fuentes profundizaron sobre el impacto que han causado sus personajes en Detrás del Muro, y es que tanto Chofi como el cabo Tapia conquistaron el corazón de los televidentes.

En ese sentido, los actores se refirieron al origen de ambos personajes que semana a semana sacan carcajadas por las pantallas de Mega.

Paola Troncoso y Patricio Fuentes revelan origen de Chofi y el cabo Tapia en Detrás del Muro

Troncoso comentó que Chofi no es un personaje nuevo, puesto que era parte del sketch de "La familia Cuevas", con Ernesto Belloni como protagonista, del antiguo Morandé con Compañía. Eso sí, "tenía como una labor más pequeña".

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Aseguraron que todo cambió cuando Detrás del Muro volvió a la pantalla chica y debían buscar nuevas rutinas: "Íbamos a hacer la casa de Boric, y yo le digo a Alfonso (guionista): '¿Por qué no revivimos la Chofi? Puede ser la nana'", confesó Paola.

La idea fue aceptada por el equipo en general, siendo ese momento también en el que se incorporó al cabo Tapia como el seguridad del presidente.

Mientras que el particular vínculo amoroso entre Chofi y Tapia fue fruto de la improvisación de Paola Troncoso, puesto que en un principio era Patricia Cofré quien le hacía ojitos al carabinero.