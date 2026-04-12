Así lo anunció José Antonio Neme: Julio César Rodríguez será el próximo invitado de Only Friends

12 abr. 2026 - 00:09 hrs. | Act. 13 abr. 2026 - 10:21 hrs.

El nuevo capítulo de Only Friends estuvo lleno de emociones y tuvo un impactante anuncio que dejó a todos los invitados sorprendidos.

Todo comenzó cuando Mauricio Correa fue consultado sobre su bullada pelea con Julio César Rodríguez, la cual acaparó varios portales en su momento.

El mítico director de televisión explicó lo que había ocurrido, justo cuando José Antonio Neme lo interrumpió para dar una información de alto impacto.

Only Friends

Tendremos tremendo invitado en Only Friends

En ese instante, José Antonio Neme se paró y anunció quién iba a ser el próximo invitado de Only Friends.

"Gente en su casa, en esta pantalla va a aparecer dentro de los próximos segundos el próximo invitado. El sábado 18 de abril, estará con nosotros Julito", contó, mostrando una fotografía de Julio César Rodríguez.

¿Será que el periodista y Mauricio Correa aclararán sus problemas en el estelar de Mega?

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