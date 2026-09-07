Travel App - Temporada 2 - Capítulo 13: El encanto del casco histórico de Ciudad de Panamá

07 sept. 2026 - 15:45 hrs.

En esta nueva entrega de Travel App, Majo Winter cierra su recorrido por Panamá y Centroamérica explorando las calles del casco histórico de Ciudad de Panamá. El itinerario comienza con un delicioso desayuno en el Hotel W Panamá, con opciones para todos los gustos, para luego trasladarse junto a Carlos Rivas, un chileno que lleva casi seis años viviendo en el país, hasta la Calzada de Amador, un emblemático paseo construido con la tierra extraída durante la construcción del reconocido Canal de Panamá y que conecta tres islas con el continente y el territorio panameño.

La siguiente parada es excepcional: Majo tuvo la oportunidad de acceder a los a impresionantestúneles del fuerte Fort Grant construidos por Estados Unidos para defender el Canal de Panamá. Hoy son vestigios que recuerdan la importancia estratégica mundial del país.

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Historia, tradición y creatividad en cada rincón

Raúl Cubilla recibió a Majo Winter en Geisha Experience Panama: Coffee, Art & Museum para vivir una experiencia completa con el café reconocido como el mejor valorado a nivel mundial. Entre libros, plantas y cafeteras, Majo pudo preparar y degustar en copa el café Finca Carmen, de la hacienda ganadora en 2023 y el café Geisha Panameño que actualmente obtiene el título ganador.

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Continuando el recorrido por el casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1997, Majo conoce a un segundo chileno, Patricio Garrido, que con casi 37 años en panamá invita a la conductora a conocer en profundidad los callejones del Casco Viejo o distrito histórico. Primero conoce la Iglesia San José que destaca por su Altar Mayor bañado en oro y luego se dispone a probar un "Raspao" en los carritos de comida callejera, el cual es un granizado de hielo con saborizantes y salsas para cubrir. Finalmente, Majo y sus amigos se dirigen a La Calle De los Sombreros conocida globalmente por ser un callejón con "Panamá Hats" colgando: Un punto idealpara sacarse fotos.

La aventura cierra en la piscina y azotea del Hotel W en Panamá que ofrece el mejor servicio para disfrutar la experiencia al máximo y deja los motores encendidos para la próxima travesía que se centra en las montañas y viñedos del gran Valle del Elqui en Coquimbo, Chile.

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