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Travel App - Temporada 2 - Capítulo 14: Majo nos encanta con lo mágico del Valle del Elqui

  • Por Agustín Brun

Travel App con Majo Winter recorrió el Valle del Elqui, mostrando sus paisajes, tradiciones, sabores y la tranquilidad que caracteriza a esta zona del norte de Chile.

La aventura comenzó en Casa Molle, un hotel rodeado de naturaleza, donde Majo disfrutó de actividades como golf, kayak, trekking y gastronomía local, además de conocer la propuesta de descanso del lugar.

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El viaje continuó con una cabalgata en Pisco Elqui, una visita a viñedos de gran altura y un recorrido por Fundo Los Nichos, la pisquera activa más antigua de Chile, destacando la historia y los productos que nacen en el valle.

¡Majo vivió de cerca la cultura del Valle del Elqui!

El capítulo también mostró Monte Grande, la casa-museo de Gabriela Mistral, las tradicionales dulcerías de El Molle y las cocinas solares de Villaseca, además de una experiencia de artesanía en totora que permitió conocer saberes indígenas transmitidos por generaciones.

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Con paisajes cordilleranos, vinos, pisco, gastronomía y relatos de sus habitantes, el programa cerró destacando al Valle del Elqui como un destino donde naturaleza, cultura y tradición se encuentran en una experiencia única.

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