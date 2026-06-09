"Me hiciste mucho daño": La Guarén encaró a Nico Solabarrieta por errores del pasado y terminó entre lágrimas

09 jun. 2026 - 00:21 hrs.

En el primer capítulo de Volverías con tu ex? 2, La Guarén y Nicolás Solabarrieta tuvieron una tensa conversación sobre su relación amorosa donde ella terminó llorando desconsoladamente.

Todo partió con el hijo de Fernando Solabarrieta asumiendo su responsabilidad en el quiebre, pero también dejando muy claro que no pasó nada grave entre ellos: "Sé que hubo errores, pero me parece que no hubo nada extremadamente grave como para que todo se haya roto de esa manera".

Sin embargo, Valentina Torres frenó en seco a su expareja y le expresó su desacuerdo: "Ahí no estábamos pololeando, yo estoy hablando de lo que pasó en nuestra relación, que nosotros terminamos específicamente por eso, porque era algo que se volvía a repetir. Si tú sabías que eso me dolía ¿Por qué lo volvías a hacer?".

Volverías con tu ex? 2

El llanto de La Guarén

Igualmente, el exfutbolista aseguró que él no la había traicionado, pero ella le explicó que él la juzgó muchísimo por haberse involucrado con otras personas cuando ya no estaban juntos, misma acción que hizo él: "Me molesta que le bajes el perfil a cosas, como que lo tuyo no fuera tan grave, cuando yo estaba soltera y podía hacer lo que quiera".

En ese momento, ambos empezaron a sacarse en cara situaciones del pasado con otra personas y La Guarén explotó en llanto: "Ya está. No sé qué hacemos acá".

Pese a que Nico Solabarrieta intentó consolar a la joven y decirle que aún la quería, ella le dijo que la había hecho sufrir: "Me hiciste mucho daño".