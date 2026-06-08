El Juicio de los Ex: Conoce el nuevo programa que acompañará a Volverías con tu Ex? 2

08 jun. 2026 - 23:32 hrs.

Si pensabas que los eliminados de Volverías con tu Ex? 2 regresaban inmediatamente a sus casas, estabas muy equivocado.

Y es que los participantes que abandonen el programa tendrán una nueva misión en pantalla gracias a El Juicio de los Ex, el nuevo espacio que acompañará al reality.

En este formato, los eliminados podrán analizar, comentar y reaccionar a todo lo que ocurre dentro del encierro, entregando su visión sobre los conflictos, romances y estrategias de quienes continúan en competencia.

¿Cuándo se estrenará El Juicio de los Ex?

El estreno de El Juicio de los Ex está programado para el próximo lunes 15 de junio, inmediatamente después de la emisión de Volverías con tu Ex? 2.

Podrás disfrutar de este nuevo programa a través de las pantallas de Mega y por la plataforma Mega Go.

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