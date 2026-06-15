¿Danilo 21 entraría a un reality con Oriana Marzoli?: El influencer responde en el React de VCTE 2

15 jun. 2026 - 23:09 hrs.

Este lunes, en el React de Volverías con tu Ex? 2, Danilo 21 sorprendió al revelar que no descarta la posibilidad de participar en un reality show junto a Oriana Marzoli.

Todo surgió cuando las conductoras del espacio anunciaron que la española será la gran invitada de la próxima edición del programa digital, instancia que dio pie a una inesperada confesión del influencer.

¿Danilo 21 entraría a un reality con Oriana Marzoli?

En medio de la conversación, Danilo 21 llamó la atención de sus compañeras al asegurar: "Oriana dijo que quería entrar a un reality conmigo".

Volverías con tu Ex? 2 / Mega

La declaración provocó la inmediata reacción de Eskarcita, quien le preguntó si realmente estaría dispuesto a sumarse a un encierro televisivo. Sin pensarlo demasiado, el influencer respondió: "Capaz que sí, si entro con Oriana. La tiro ahí ¡A defenderme!".

Finalmente, Danilo explicó por qué le gustaría compartir una experiencia de ese tipo con la exchica reality. "Ella es muy leal… Sería bueno porque yo la defendí mucho, entonces ella me defendería a mí. Mutuamente nos defenderíamos hasta que lleguemos a la final", cerró entre risas.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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