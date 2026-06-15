"Ni se te ocurra": La advertencia que le habría hecho Daniela Aránguiz a Claudio Rojas que rompió su amistad

15 jun. 2026 - 23:18 hrs.

En el capítulo 6 de Volverías con tu ex? 2, Hurubachi Pardo contó cómo fue que rompió la relación laboral entre Claudio Rojas y Daniela Aránguiz.

Todo comenzó cuando Rai Cerda le preguntó a la periodista si habían tenido un problema donde Luis Mateucci estaba involucrado.

"Él era el abogado y el que ponía la cara en los juicios porque también sale en la tele hace como 15 años. La Dani quería demandar a Mateucci porque le debía plata. Era por un viaje, que ella lo pagó completo y él le iba a pagar la mitad", comenzó explicando.

Volverías con tu ex? 2

El quiebre entre Daniela Aránguiz y Claudio Rojas

Posteriormente, Huru Pardo comentó que Claudio Rojas le pidió sustento a Daniela Aránguiz de la acusación que estaba haciendo contra Luis Mateucci: "Ella no fue capaz de mandarle las pruebas, él después tenía que poner la cara como abogado".

Los problemas comenzaron cuando el abogado fue a un pódcast y contó que ya no era el defensor de la comunicadora: "Cortó la relación y dijo que no se iba a arriesgar por alguien que no se tomaba las cosas en serio. Después salió la Dani a decir que lo había despedido, que la había invitado a una hora inadecuada a tomar un pisco sour y que se la joteaba. Ahí nosotros estábamos juntos".

La gota que rebalsó el vaso fue la advertencia que le hizo la exchica Mekano: "Después le mandó un audio 'ni se te ocurra salir a contradecirme o a decir que esta hue... es mentira, porque te voy a hacer pi...' se suponía que eran amigos. Quizás si le dijo que se fueran a tomar un sour, pero para hablar de los temas, pero no en modo joteo".