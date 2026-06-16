Volverías con tu ex? 2 arrasa en rating y redes sociales: Así fue la exitosa primera semana del reality

16 jun. 2026 - 11:45 hrs.

El nuevo reality show de Mega, Volverías con tu ex? 2 continúa con su gran éxito en las pantallas de televisión, pero también en las redes sociales y plataformas.

El programa de parejas más importante del país coronó su primera semana al aire con sorprendentes números en todos los ámbitos, incluyendo el rating promedio, las interacciones en redes sociales y el alcance de personas que ha tenido a nivel nacional.

Exitosa primera semana de Volverías con tu ex? 2

Hasta el domingo 14, el promedio del reality conducido por Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez, era de 688 mil personas por minuto, ubicándose cómodamente en el primer lugar de audiencias.

Volverías con tu ex? 2

En el horario de las primeras cinco emisiones de Volverías con tu ex? 2, CHV promedia 511 mil personas por minuto, TVN 383 mil personas por minuto, mientras que Canal 13 llega a las 305 mil personas promedio por minuto.

Mientras que en el capítulo de ayer, lunes 15, el reality conquistó al público con sus románticas historias y obtuvo un promedio de 679,069 personas por minuto. En ese horario, CHV promedió 522,465 personas por minuto, Canal 13 logró obtener 359,240 personas por minuto, y TVN llegó a 354,643 personas promedio por minuto.

Por otro lado, la primera semana de Volverías con tu ex? 2 obtuvo otros grandes resultados en internet.

Hasta el 14 de junio, las plataformas de Mega, incluyendo televisión abierta, Instagram, Tiktok, YouTube, Facebook, mega.cl, y MegaGO sumaban un total de 8,7 millones de personas alcanzadas. Vale decir, un 43% de la población nacional consumió contenido relativo al espacio de competencias de parejas.

Además, las redes sociales de Mega obtuvieron más de 119 millones de reproducciones con sus primeros cinco capítulos al aire.

De este modo, los contenidos tales como shorts de YouTube, react, y cortes de pantalla subidos a Instagram o Tiktok, han demostrado ser parte de una conversación relevante a nivel nacional.

Volverías con tu ex? 2, capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+.

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