"Gente un poco corta...": Oriana Marzoli recuerda cuando Luli no entendió la palabra "tregua"

16 jun. 2026 - 21:59 hrs.

Este martes, Oriana Marzoli fue la gran invitada del React de Volverías con tu Ex? 2, instancia en la que recordó uno de los momentos más comentados que protagonizó junto a Nicole "Luli" Moreno en un antiguo reality.

Todo surgió cuando Danilo 21 destacó que la española fue la ganadora de la primera versión de Volverías con tu Ex?, donde formó una de las parejas más recordadas del programa junto a Luis Mateucci.

Ante esto, la modelo venezolana comentó: "Ay, o sea, bueno, obviamente, Luis Mateucci está en mi top. O sea, obviamente, el mejor de todos, lo adoro. El reality que gané con él, de hecho, hace 10 años, es muy fuerte, o sea, que ahora se me hace muy fuerte. O sea, que ahora seamos íntimos amigos".

Volverías con tu Ex? 2 / Mega

Oriana Marzoli recordó su curioso momento con Luli

Más adelante, Danilo 21 mencionó que actualmente Luis Mateucci forma parte de la segunda temporada del reality junto a Nicole "Luli" Moreno, lo que dio pie a que recordaran una divertida escena que ambas protagonizaron en Amor a Prueba (2014).

En aquella ocasión, Oriana intentó hacer una "tregua" con Luli. Sin embargo, la modelo chilena aseguró no conocer el significado de la palabra y le pidió que le hablara en español, dando origen a uno de los momentos más recordados del programa.

Al recordar el episodio, Marzoli señaló entre risas: "Sí, y Luli nunca quiso hacer tregua, porque ella no sabía lo que era hacer tregua. Porque ella solo hablaba español".

"Es que yo siempre me he tenido que enfrentar a gente un poco corta. Yo he venido al mundo a enfrentarme y a ayudar a la gente a saber hablar, pero que me pasen todos los realities. ¿Qué problema? ¿Será mi misión en el universo?", cerró la modelo venezolana entre risas.

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