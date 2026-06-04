"Te reviento a combos": Bastián perderá el control y enfrentará a Joaquín en el capítulo 310 de EJDO

04 jun. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 310 de El Jardín de Olivia, Elisa (Carla Medel) llegará hasta el departamento de Joaquín (Francisco Dañobeitia). El joven empresario presupondrá que la visita de la asistente social será por antiguos mensajes, incluso le dirá que deje todo atrás y que asuma que perdió.

Pero lo que no se esperará el ex de Nacha (Cota Castelblanco) es que detrás de la joven profesional saldrá Bastián (Alonso Quintero) para encararlo.

La amenaza de Bastián

"Así que nos querías reventar, imbécil", le dirá con furia el hijo de Luis Emilio (Alejandro Trejo) y agarrará por el cuello de la camisa a quien fuera su yerno.

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Agregará a su potente amenaza: "Dime dónde están los contratos, si no querí que yo te reviente a combos ahora mismo".

Al verse intimidado, Joaquín solo mirará con miedo ante la actitud de Bastián.